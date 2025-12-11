Сургут получил две награды за лучшие муниципальные практики в Югре

Сургут был отмечен на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», рассказал глава города Максим Слепов. Итоги были озвучены в ходе праздничных мероприятий, посвященных 95-летию Югры.

Город стал лидером в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)», представив практику «Применение технологий искусственного интеллекта в городском хозяйстве в составе Интеллектуальной транспортной системы Сургутской агломерации». Проект направлен на повышение безопасности и пропускной способности улично-дорожной сети, оптимизацию работы светофорных объектов и улучшение управления транспортными потоками за счёт использования цифровых решений.

Кроме того, Сургут занял третье место среди городских округов в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования». Жюри высоко оценило практику «Муниципальная система мер поддержки и развития инвестиционной деятельности. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства». Уникальность подхода заключается в том, что инвесторы и предприниматели могут в едином контуре воспользоваться всем спектром городских и региональных мер поддержки для развития бизнеса.

Максим Слепов отметил, что полученные результаты отражают системную работу муниципальной команды по развитию городской среды, созданию комфортных условий для жителей и инвесторов и внедрению современных технологий в управление городским хозяйством. По его словам, такие практики позволяют Сургуту оставаться одним из драйверов развития экономики Югры и повышать свою привлекательность для бизнеса.