Генподрядчик по уборке снега в Сургуте пополнил парк техники

Генеральный подрядчик по содержанию улично-дорожной сети Сургута – СГМУП «Дорремтех» – обновил автопарк мощной специализированной техникой. Для более эффективной борьбы со снегом и плотным накатом предприятие приобрело автогрейдер АГ140, произведенный Брянским заводом, сообщает администрация Сургута.

Как пояснил заместитель директора СГМУП «Дорремтех» Александр Молодых, новая машина рассчитана на работу в сложных условиях зимы и интенсивного трафика.

«Автогрейдер АГ140 существенно отличается от моделей, которые использовали ранее. Новая техника обладает повышенной мощностью, что крайне важно в наших условиях. Низкие температуры и интенсивное движение формируют плотный накат, существенно затрудняющий поддержание дорог в надлежащем состоянии. Эффективная борьба с таким накатом возможна только с применением мощной дорожной техники, к которой, несомненно, относится и автогрейдер АГ140», – отметил он.

К зимнему сезону предприятие подготовило более 50 единиц техники. Подготовка началась заблаговременно – еще весной были приобретены два новых снегопогрузчика.

На содержание улично-дорожной сети, тротуаров и внутриквартальных проездов в Сургуте заключено пять муниципальных контрактов. Ежедневно для уборки снега задействуется около 180 единиц техники, в периоды интенсивных снегопадов – до 260 машин. Запасы противогололёдных материалов сформированы в необходимом объеме, весь снег с улично-дорожной сети вывозится на специализированные снежные полигоны.

В течение зимнего периода специалисты МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищного коммунального комплекса» ежедневно мониторят состояние улично-дорожной сети. По итогам обследований составляются акты с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. В случае невыполнения работ к подрядчикам применяются меры, предусмотренные условиями контрактов.