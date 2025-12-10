​В 2026 году Сургут направит 420 миллионов рублей на благоустройство парков и скверов

Администрация Сургута в 2026 году планирует выделить из городского бюджета 420 миллионов рублей на благоустройство парков и скверов. Это следует из официально опубликованного проекта муниципального бюджета, пишет stribuna.ru.

Средства пойдут на дальнейшее обустройство парка «За Саймой», где завершатся работы по обновлению дорожно-тропиночной сети, а также на создание и обновление скверов в 12, 21, 30, 32 и 37 микрорайонах. Отдельной строкой предусмотрена разработка парка исторической памяти и обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города.

Крупнейшим проектом следующего года станет благоустройство набережной Саймы на участке от бывшего магазина «Изида» до дворца торжеств. Стоимость этих работ оценивается в 127 миллионов рублей.

Кроме того, в планах городской администрации — создание сквера энергетиков на территории так называемого «пятачка ГРЭС».