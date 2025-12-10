Проект очистных сооружений для Саймы в Сургуте будет готов позже запланированного

Власти Сургута планируют до марта 2026 года завершить разработку проектов локальных очистных сооружений, необходимых для получения федерального финансирования на очистку реки Сайма. Об этом сообщил заместитель главы города Сергей Агафонов на заседании думы, пишет stribuna.ru.

Первоначально проектирование ЛОС планировалось завершить до конца 2025 года, однако подрядчик нарушил сроки. Как пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич, большая часть объектов уже спроектирована, за исключением одного комплекса, расположенного в пойме недалеко от недостроенной станции юннатов.

По его словам, трудности возникли из-за особенностей рельефа и необходимости сохранить лесной массив. Стандартное размещение очистных сооружений потребовало бы вырубки деревьев, поэтому было решено разработать нетиповую конструкцию. Завершить работу над этим проектом планируется к весне 2026 года.