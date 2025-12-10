16+
​Новогодний турнир по интеллектуальным играм пройдет в Сургуте 13 декабря

Около 35 команд примут участие в новогоднем этапе Кубка Главы города

​Новогодний турнир по интеллектуальным играм пройдет в Сургуте 13 декабря
Фото: vk.com/kii_surgut

В эту субботу, 13 декабря, в мультимедийном историческом парке «Россия − моя история. Югра» в Сургуте состоится «Новогодний турнир» − второй этап Кубка Главы города по интеллектуальным играм сезона 2025-2026 годов. В турнире примут участие около 35 команд из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска и других муниципалитетов округа. За победу будут бороться школьные, студенческие, корпоративные и сборные составы.

«Участники будут бороться за победу в трех дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры». Лучшие десять команд в каждой из дисциплин будут получать турнирные очки, по сумме которых в апреле 2026 года определится обладатель Кубка Главы Сургута и Абсолютный чемпион города по интеллектуальным играм. Первый этап Кубка – «Осенний турнир» – прошел в октябре, а впереди интеллектуалов ждут фестиваль «Зимние игры» и «Весенний турнир», − поделился с siapress.ru председатель АНО «Интеллектуальный клуб» Алексей Кучин.

Кубок Главы Сургута проводится в рамках Кубка Губернатора Югры. Лучшие команды города получат право выступить на главном интеллектуальном чемпионате региона в 2026 году.

Расписание турнира:

10:00 − регистрация участников корпоративного зачета

10:20 − «Брейн-ринг», корпоративный зачет

12:30 − регистрация участников общего и студенческого зачета

13:00 − «Мультиигры»

13:30 − «Что? Где? Когда?»

15:30 − «Брейн-ринг» (общий и студенческий зачет)

17:30 − награждение

Контакты организаторов: Сергей Шамрай +7 (904) 880-10-09, Дмитрий Иванов +7 (912) 903-52-82.


Сегодня в 13:42
