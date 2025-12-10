Сургутский район признали лучшим среди муниципалитетов по прозрачности закупок

Сургутский район вновь подтвердил статус одного из самых открытых муниципалитетов страны в сфере закупок. Муниципалитет стал лидером Национального рейтинга прозрачности закупок за период с июля 2024 по июнь 2025 года, набрав 5 922 балла и получив высшую оценку − «Гарантированная прозрачность».

«Этот результат позволил обойти такие крупные города, как Челябинск, Екатеринбург и Сочи», – сообщил в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По его словам, муниципалитет участвует в рейтинге уже седьмой раз и в четвертый раз становится его лидером. В 2024 году был зафиксирован рекордный объем закупок − почти девять млрд рублей, что стало самой крупной суммой за всю историю района.

«Ключевую роль в этом сыграли внедренные цифровые решения. С 2017 года успешно функционирует «Электронный магазин Сургутского района» для малых закупок, а с 2018 года все этапы – от планирования до исполнения контрактов – полностью переведены в электронный формат с помощью системы «Госзаказ», − поделился Андрей Трубецкой.

Он подчеркнул, что стратегия построена на комплексном подходе к регулированию закупочных процедур. Это позволяет снижать объем неконкурентных закупок и повышать эффективность расходования бюджетных средств.

«Развитая контрактная система – это не только инструмент эффективного расходования бюджета, но и важный фактор социально-экономического развития. Она способствует созданию современной инфраструктуры, привлекает местных поставщиков и повышает качество услуг для жителей», – прокомментировал Трубецкой.

Торжественная церемония награждения прошла в Торгово-промышленной палате Российской Федерации при участии представителей органов власти и отраслевых экспертов. Национальный рейтинг прозрачности закупок − это независимый проект, посвященный экономическому и правовому анализу рынка государственных и корпоративных закупок в России. Его цель — формирование конкурентной среды и повышение доверия к закупочным процедурам.