​В Сургуте скорректируют подход к промывке водопроводных сетей

Эксперимент с масштабной промывкой трубопроводов в Сургуте не дал ожидаемого эффекта и местами усугубил ситуацию с качеством воды. Об этом на депутатских слушаниях сообщил директор СГМУП «Горводоканал» Григорий Бондаренко, отвечая на вопрос депутатов о том, когда прекратятся жалобы горожан на водоснабжение, передает sitv.

«Мероприятия выполняем, но придется их немного корректировать, ввиду того что слишком сильная интенсификация промывки в этом году привела к тому, что мы в том числе нарушили качество водоснабжения. Так активно мыть не планируем. Надеюсь, что качество водоснабжения будет более стабильным», — рассказал Григорий Бондаренко.

Он напомнил, что ещё в 2023 году был разработан план по улучшению качества воды, к его реализации приступили в прошлом году. Мероприятия включают массовую промывку сетей, замену металлических труб на пластиковые для уменьшения отложений железа на стенках, обновление оборудования на станции очистки и закольцовку инженерных коммуникаций в городе.

На слушаниях также стало известно, что администрация Сургута приобретёт первую в городе каналопромывочную машину для очистки водопроводных труб большого диаметра, по которым подаётся холодная вода. Как отметила депутат Дина Биглова-Фатова, соответствующие расходы заложены в проект бюджета на 2026 год.

«Предполагается, что она (каналопромывочную машина — прим. ред.) поможет собрать отложения, скопившиеся в магистральных водоводах большого диаметра и таким образом качество воды улучшится», — отметила парламентарий.

Помимо этого, власти намерены продолжать строительство новых водоводов, чтобы закольцевать тупиковые линии и обеспечить постоянное течение воды, предотвращая её застой. В восточном районе Сургута будет построен новый водопровод стоимостью 126 млн рублей.

Как отметил директор СГМУП «Горводоканал», в ближайшее время предприятие сосредоточится на промывке сетей большого диаметра с использованием специализированной техники, в том числе каналопромывочных машин. По его словам, уже завершён четвёртый этап закольцовки водовода Мелик-Карамова-Тихий, а второй и третий этапы расторгованы и будут выполнены в этом году.

Параллельно предприятие продолжает изучать и внедрять новые технологии, рассчитывая, что в перспективе это позволит стабилизировать ситуацию с водоснабжением в Сургуте.

Напоминаем, что в Думе Сургута прошли депутатские слушания по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Вопрос о промывке трубопроводов рассматривался народными избранниками в рамках одного из обсуждений бюджета.