Депутатам Думы Сургута объяснили, почему в проекте бюджета нет капитальных ремонтов школ

В 2026 году в сургутских школах ограничатся «точечным ремонтом». В 17 образовательных учреждениях обновят пищеблоки и кабинеты, в части зданий приведут в порядок вентиляцию, фасады, кровлю и санузлы. А вот полноценного капитального ремонта не запланировано ни для одной школы − в проекте городского бюджета на следующий год таких работ не предусмотрено. Об этом стало известно на депутатских слушаниях.

Народный избранник Алексей Кучин напомнил, что Дума неоднократно просила предусматривать ежегодное обновление сразу нескольких школ:

«Неоднократно звучало пожелание депутатов о том, чтобы вы проработали механизм проведения капремонта в 2, 3, а лучше 4 школах в год. Но мы до сих пор никакой подвижки не увидели. У вас на слайде был обозначен ряд объектов, но везде это был частичный ремонт… А комплексного капремонта хотя бы одной школы в 2026 году мы так и не видим, правильно понимаю?» − уточнил депутат.

В администрации города пояснили: пока речь идет только о подготовке проектной документации. В 2026 году планируют разработать проекты капремонта двух школ – №20 и №22. Как отметил директор МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап, приступить к масштабным ремонтам без ввода новых школ проблематично:

«Для того, чтобы осуществить это − должно открыться хотя бы еще 2 или 3 новых образовательных учреждения, которых на сегодняшний день, как понимаем, нет. Сейчас мы вносим коррективы в перспективный план и разрабатываем критерии отбора школ на капремонт».

К обсуждению подключился и депутат Думы Югры Ринат Айсин. Он напомнил, что на региональном и федеральном уровнях уже предусмотрено финансирование на капремонт школ, и основная задача сейчас – своевременно подготовить проектно-сметную документацию:

«Средств, выделяемых на капитальный ремонт школ и прилегающих территорий, достаточно. Сейчас вопрос только за муниципалитетами, чтобы они вовремя подали проектные решения после госэкспертизы, после всех согласований, и тогда средства будут выдаваться», − подчеркнул Айсин.

Напоминаем, что школу в 5А микрорайоне Сургута планируют перезапустить в 2026 году, а строительство в 35-м микрорайоне рассчитывают поставить на бюджет после экспертизы в первой половине года.