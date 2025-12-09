Депутаты Сургута вернули на доработку правила размещения фасадных вывесок

Власти Сургута вновь не смогли принять правила размещения вывесок на фасадах домов. Этот вопрос обсудили на заседании комитета Думы по городскому хозяйству, но договориться по изменениям депутаты с администрацией не смогли.

Поводом для пересмотра документа стали замечания надзорных органов. В них указывалось, что в проекте не прописаны конкретные требования к размещению конструкций и документам, которые должны предоставлять предприниматели при согласовании вывесок. По мнению проверяющих, это делает процедуру получения разрешений неясной и создает риски для бизнеса.

Одним из ключевых спорных моментов стало требование собирать согласие всех собственников помещений в доме. Депутат Владимир Болотов заявил, что это противоречит Жилищному кодексу, где четко сказано: решения принимаются большинством голосов на общем собрании.

«Вы пишете, что согласовать со всеми собственниками невозможно, поэтому требование вообще исключим. Открываем Жилищный кодекс. Там написано: «Любое решение принимается большинством голосов». Кто-то проголосовал «за», кто-то «против», оформляется протокол и выводится решение. Не нужно согласие каждого», ‒ подчеркнул Болотов.

Он также обратил внимание, что в замечаниях не указана конкретная норма закона, которую нарушают действующие правила.

Отдельно Владимир Болотов пояснил разницу между информационными и рекламными вывесками. По его словам, таблички с названием организации, режимом работы и адресом ‒ это требование закона о защите прав потребителей, и для их размещения не нужно разрешение.

«Табличка 60 на 80 сантиметров у входа ‒ это не реклама. А вывеска шесть метров на два ‒ это уже рекламная конструкция. Мы говорим именно о таких объектах», ‒ подчеркнул народный избранник.

В итоге парламентарии приняли решение отправить документ на доработку. Администрации предстоит учесть нормы Жилищного кодекса, позицию Верховного суда и конкретизировать требования к проектам размещения вывесок.