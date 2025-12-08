Губернатор Югры на прямой линии рассказал о судьбе последнего дома с обманутыми дольщиками

Губернатор Югры Руслан Кухарук прокомментировал ситуацию с проблемными жилыми комплексами во время прямой̆ линии. Отдельное внимание глава региона уделил ЖК «Уютный» в Сургуте – это единственный̆ в округе объект, который все еще имеет статус дома с обманутыми дольщиками. Его должны ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

В Сургуте свои квартиры в этом доме ждут 356 дольщиков – люди не могут заселиться с 2018 года. В середине 2025 года для завершения строительных работ был определен уже третий подрядчик.

Как пояснил Руслан Кухарук, новой подрядной̆ организации приходится не просто достраивать дом, а «исправлять ошибки предыдущего застройщика».

«К сожалению, предыдущий застройщик с обязательствами не справился. Сегодня новой строительной организации приходится исправлять отклонения от проектной документации, допущенные ранее. Это увеличивает сроки, но вопрос принципиальные, чтобы не сдать дом с проблемами и не оставить людей̆ один на один с недоработками», – отметил губернатор.

По словам главы региона, завершить все работы и юридически ввести дом в эксплуатацию планируется до конца 2025 года, а передать квартиры дольщикам ы в 2026 году.

Еще одним вопросом прямой линии стала ситуация с дольщиками в Ханты-Мансийске – в частности, жильцами «Западного квартала». Представитель дольщиков поблагодарил губернатора за личное вмешательство.

Губернатор сообщил, что для застройщика будет открыта кредитная линия, что позволит ускорить выполнение обязательств.

В целом, в Югре уже есть «дорожные карты» по всем 13 проблемным домам застройщика.