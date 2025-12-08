На слете «Добрый район» в Сургутского районе наградили авторов лучших волонтерских проектов

В Сургутском районе прошел слет-фестиваль «Добрый район», который объединил порядка 300 волонтеров из всех поселений муниципалитета. Об этом сообщил в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Традиционное мероприятие состоялось в Федоровском. В нем приняли участие волонтеры – представители всех поселений Сургутского района. Добровольцы встретились, чтобы обменяться опытом, подвести итоги работы в 2025 году и обсудить ключевые направления деятельности», – рассказал он.

В рамках фестиваля прошла церемония награждения победителей районной премии лучших добровольческих практик «Одобрено добром». Авторы проектов получили аналог знака качества своих инициатив − специальные кнопки премии разного уровня: от бронзового до бриллиантового. Отдельные активисты были также отмечены департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

По словам Андрея Трубецкого, сегодня волонтерское движение в районе объединяет порядка 17 тысяч человек – от воспитанников детских садов до представителей старшего поколения. Ежегодно Районный молодежный центр совместно с активистами реализует более 300 добровольческих акций и не менее 11 крупных проектов.

Среди наиболее известных инициатив – «Снежный десант», «Бумеранг добра», «Доброе дело». Добровольцы помогают жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям участников СВО, людям старшего возраста, а также принимают участие в региональных и всероссийских патриотических мероприятиях.