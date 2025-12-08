В Сургуте завершен III форум геномных и биомедицинских технологий

В Сургуте подвели итоги III Международного форума геномных и биомедицинских технологий «От рождения до активного долголетия», который прошел на базе Сургутского государственного университета. В течение трех дней эксперты из Югры и других регионов России, а также Беларуси, Казахстана и Армении обсуждали последние достижения в области геномных исследований и перспективы их внедрения в практику здравоохранения. Центральной темой дискуссий стало то, как современные технологии помогают предотвращать заболевания и повышать качество и продолжительность жизни.

Югра прозвучала на форуме как один из ключевых российских регионов, где развитие генетики и превентивной медицины рассматривается как стратегический приоритет. Заместитель губернатора автономного округа Елена Майер напомнила, что демографические особенности региона создают уникальную базу для научных исследований. «Население Югры, сформировавшееся в условиях Крайнего Севера, — уникальная модель для науки. Это делает развитие генетики и медицины не просто важным, а стратегическим приоритетом. Уже сегодня продолжительность жизни в округе выше, чем средняя продолжительность по стране. Средний возраст населения в регионе – 36,7. Чтобы сохранить и приумножить этот потенциал, мы делаем ставку на превентивную медицину, которая предупреждает болезни до их появления, — написала в своих социальных сетях заместитель губернатора Югры Елена Майер. — Научно-технологический суверенитет — наша стратегическая цель. Ее ключевым воплощением станет Центр высоких биомедицинских технологий ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК».

Отдельный блок обсуждений был посвящен тому, как выстроенная в регионе система научной и клинической работы позволяет перейти от накопления данных к их практическому использованию. Югра занимает особое место в развитии геномных научных проектов: именно здесь на первом форуме был создан консорциум «Югра-ген», объединивший университетские центры, работающие по ключевым направлениям – кардиологии, онкологии и перинатальной медицины. Важным ресурсом стал и региональный биобанк. «Сегодня в Югре накоплено порядка 13 тысяч единиц биоматериала. Следующий шаг — клиническое внедрение этих данных для определения генетических рисков и различных заболеваний», — отметила замгубернатора.

В рамках форума участники посетили строящийся Центр высоких биомедицинских технологий в Сургуте, который должен стать ядром новой инфраструктуры геномной медицины. Готовность объекта оценивается примерно в 60%. Планируется, что в центре будут оборудованы современные лаборатории, биобанк, а также конференц-зал на 120 мест для проведения научных и образовательных мероприятий. Ввести объект в эксплуатацию региональные власти намерены в конце следующего года. По замыслу организаторов, именно здесь будут концентрироваться ключевые компетенции в области клеточных технологий, микрофлюидики, механобиологии и клинической генетики, необходимых для дальнейшего развития проектов «Югра-гена» и других инициатив.

Организаторами форума выступили правительство автономного округа, Фонд научно-технологического развития Югры и Сургутский государственный университет. Для региональной системы высшего образования форум стал многофункциональной площадкой, на которой объединились представители клинического здравоохранения, университетской и академической науки, бизнеса и органов государственного управления. По оценке организаторов, именно такой формат позволяет добиваться синергетического эффекта при ответе на вызовы, стоящие перед геномной медициной, внедрением инновационных методов диагностики, лечения и профилактики наследственных и мультифакторных заболеваний.

Форум фактически стал механизмом трансфера новых медицинских знаний и технологий в клиническую практику и образовательный процесс. Отдельный акцент был сделан на прогнозировании потребности в подготовке медицинских кадров нового поколения, способных работать с современными генетическими и биомедицинскими методиками. Важно, что одно из ключевых событий года проходило именно на базе университета, где в тесном взаимодействии развиваются образовательное, исследовательское и инновационное направления, а студенты имеют возможность напрямую общаться с ведущими учеными и практиками.

Программа форума была ориентирована на широкий круг участников. Состоялись секции с обсуждением научных докладов, лекции, мастер-классы, панельные сессии, посвященные укреплению партнерства между вузами и институтами развития. Такие форматы позволили обменяться опытом, аккумулировать новые идеи, обсудить перспективы совместных исследований и создать основу для будущих проектов. Для школьников и педагогов была подготовлена специальная программа, которая познакомила их с современными направлениями геномных и биомедицинских исследований и возможностями дальнейшего обучения в этой сфере.

Еще одним практическим результатом форума стало расширение международного сотрудничества. В ходе работы состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в образовательной, научной и правовой сферах между Сургутским государственным университетом и некоммерческим акционерным обществом «Медицинский университет Астана». Стороны рассчитывают, что совместные проекты позволят усилить обмен опытом, развивать академическую мобильность и запускать совместные исследования в области геномики и биомедицины. «Уверен в эффективности совместной деятельности по всем заявленным направлениям», — подчеркивают организаторы, опираясь на уже сложившуюся практику международного партнерства.

Существенная часть обсуждений была связана с подготовкой кадров для строящегося Центра высоких биомедицинских технологий и других структур, которые будут заниматься внедрением геномных подходов в медицину. В проект резолюции форума предложено включить рекомендации по расширению сотрудничества между организациями консорциума «Югра-ген» для проведения углубленных научных исследований, а также продолжению подготовки специалистов в области клеточных технологий на базе Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Отдельно отмечена необходимость обучения специалистов по микрофлюидным технологиям и механобиологии в Научно-исследовательском институте общей патологии и патофизиологии в Москве – с прицелом на будущую работу в сургутском Центре высоких биомедицинских технологий.

Участники форума подчеркнули, что для дальнейшего развития геномной медицины требуется планомерное формирование профессионального сообщества. Отмечена необходимость увеличения подготовки врачей-генетиков, лабораторных генетиков и биологов-генетиков, способных работать на стыке фундаментальной науки и практического здравоохранения. Одним из ожидаемых шагов в этом направлении станет формирование в 2026 году Российского научного общества специалистов в сфере биомедицинской микрофлюидики и механобиологии, что позволит консолидировать усилия ученых и практиков из разных регионов страны.

Подводя итоги, участники отметили, что геномные исследования сегодня находятся в приоритете развития медицинских технологий во всем мире, и Югра занимает в этом процессе заметное место. Решение о проведении IV Международного форума геномных и биомедицинских технологий «От рождения до активного долголетия» в 2027 году стало логичным продолжением уже начатой работы. По оценке экспертов, именно такие площадки позволяют удерживать высокую динамику проектов, формировать долгосрочные партнерства и последовательно двигаться к стратегической цели – научно-технологическому суверенитету и созданию современной системы превентивной медицины, ориентированной на качество жизни жителей Югры и всей страны.