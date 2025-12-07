Горводоканал предупредил сургутян о перебоях с водой с 8 по 12 декабря

С 8 по 12 декабря в домах жителей Сургута временно отключат холодную воду. В городе пройдут работы на трубопроводах СГМУП «ГТС» и других владельцев инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Горводоканала.
Подачу воды в ряде домов будут ограничивать на время промывки внутриквартальных сетей. В некоторых случаях возможны изменения качества воды.
График отключений холодной воды
8 декабря с 09:00 до 15:00
- улица 30 лет Победы, 28, 28/1.
Забор воды: ЦТП-2.
с 8 декабря 22:00 по 9 декабря 06:00
- улица Сибирская, 12, 12/1, 13, 14/1, 16/1;
- улица 30 лет Победы, 9А, 11, 9Б, 11А;
- улица 50 лет ВЛКСМ, 5, 5А, 7;
- проезд Дружбы, 11А, 12, 13;
- ПГ №16, №21 (улица Сибирская, 15, 2);
- ПГ №7 (улица 50 лет ВЛКСМ, 5).
Забор воды: улица 30 лет Победы, 11.
с 9 декабря 22:00 по 10 декабря 06:00
- улица Юности, 1, 6, 6А, 7, 13А;
- улица 30 лет Победы, 22А, 26;
- улица Сибирская, 26;
- ПГ №22, №23.
Забор воды: улица 30 лет Победы, 11.
10 декабря с 09:00 до 18:00
- улица 30 лет Победы, 1 и 3;
- проспект Ленина, 28, 30, 30/1, 32;
- улица 50 лет ВЛКСМ, 13.
Забор воды: улица 30 лет Победы, 1.
с 10 декабря 22:00 по 11 декабря 06:00
- улица 30 лет Победы, 9;
- проезд Дружбы, 4, 8, 9, 10, 11, 17;
- улица Победы, 7;
- ПГ №6 (проезд Дружбы, 8).
Забор воды: улица 30 лет Победы, 7.
с 11 декабря 22:00 по 12 декабря 06:00
- улица 30 лет Победы, 5, 3А, 1А;
- проезд Дружбы, 3, 5, 6;
- улица 50 лет ВЛКСМ, 9, 9А, 11, 11А;
- улица Северная, 72А;
- ПГ №2, №4 (проезд Дружбы, 3; улица 50 лет ВЛКСМ, 11А).
Забор воды: улица 30 лет Победы, 5.
Отдельно: снижение давления воды
8 декабря с 23:00 до 05:00 9 декабря
- улица Ленина, 26.
Причина: понижение параметров водоснабжения для промывки труб
Горводоканал просит горожан запастись водой заранее и с пониманием отнестись к временным неудобствам.