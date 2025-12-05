Сургутская детская школа искусств имени Кукуевицкого отметила 55-летие

Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого отпраздновала 55-летний юбилей. Торжественный концерт «Месторождение творческих свершений» прошёл на сцене Сургутской филармонии, в празднике приняли участие учащиеся, преподаватели и выпускники школы, рассказали в администрации города.

Сегодня в коллективе школы трудятся 80 преподавателей и концертмейстеров, среди них 17 – её выпускники, которые продолжают творческие традиции и передают профессиональный опыт новым поколениям учеников.

За годы работы школа выпустила более трёх тысяч воспитанников. Многие из них стали профессиональными педагогами, исполнителями и концертмейстерами. Ежегодно более 20% выпускников поступают в профессиональные образовательные организации сферы культуры, а затем в ведущие вузы России, где продолжают обучение и становятся востребованными музыкантами и педагогами.