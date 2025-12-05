​Экс-чиновники администрации Сургута останутся под стражей до конца января

Бывшим сургутским чиновникам Виталию Шарову и Алексею Дворникову продлили срок содержания под стражей, пишет sitv.ru. Новый год они встретят в следственном изоляторе и пробудут там как минимум до 25 января.

По версии следствия, экс-замглавы города Шаров и бывший директор департамента имущественных отношений администрации Сургута Дворников причастны к продаже пакета акций Сургутского агентства воздушных сообщений по заниженной стоимости в декабре 2023 года. Сумма сделки составила 125 млн рублей, при этом убыточность компании, по данным СК, была использована как формальное обоснование цены.

Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершённом группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности. Санкция статьи предусматривает от трёх до десяти лет лишения свободы.