​В Сургуте пройдёт диалоговая площадка о праве на труд для людей с инвалидностью

Администрация Сургута сообщает, что в декаду мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов, уполномоченным по правам человека ХМАО–Югры Натальей Стребковой инициировано проведение консультационно-диалоговой площадки для инвалидов, родителей детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции с инвалидностью. Встреча пройдёт в очно-заочном формате с использованием видеоконференцсвязи.

С учётом запросов общественности в этом году диалог будет посвящён обеспечению права на труд граждан с инвалидностью, включая ветеранов боевых действий и родителей детей-инвалидов.

Мероприятие состоится 4 декабря 2025 года в 15:00. Подключение в формате видеоконференцсвязи в Сургуте будет организовано в АНО «Центр патриотических проектов “Моя история”» по адресу: улица Мелик-Карамова, 4/4.

К участию приглашаются инвалиды, родители детей-инвалидов, ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.