​В Сургутской ОКБ спасли пациента с острым расслоением аорты

В Сургутской окружной клинической больнице спасли 67-летнего пациента с острым расслоением грудного отдела аорты, сообщают в медучреждении, сообщает канал «Здравоохранение Югры». Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу имени В. И. Яцкив с сильными болями в животе, за грудиной и в пояснице. Инфаркт миокарда врачи исключили, а компьютерная томография с ангиографией позволила выявить острое расслоение аорты.

Дежурный хирург Нефтеюганской больницы Василий Зубик оперативно связался с заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сургутской ОКБ Павлом Каном. Сургутская окружная клиническая больница является одним из окружных центров по маршрутизации пациентов с острым аортальным синдромом. После анализа КТ было принято решение о выполнении экстренного эндоваскулярного протезирования грудного отдела аорты. Пациента незамедлительно транспортировали в Сургут, где уже в первые сутки провели операцию.

«Мы выполнили эндоваскулярное протезирование аорты. Острое расслоение удалось ликвидировать, восстановить кровоток и устранить угрозу разрыва», — сообщил Павел Кан.

Расслоение аорты – крайне опасное состояние, которое может привести к синдрому мальперфузии, нарушению кровоснабжения жизненно важных органов и риску разрыва сосуда с массивным кровотечением. В Югре действует чёткая система маршрутизации пациентов с острым аортальным синдромом: в неё входят Сургутская ОКБ, Окружной кардиологический диспансер, а также Ханты-Мансийская, Нижневартовская и Няганская окружные больницы. Такая сеть позволяет своевременно оказывать высокотехнологичную экстренную помощь.