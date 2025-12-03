СурГУ и СурГПУ вошли в шорт-лист федерального конкурса общества «Знание»

Сургутские вузы вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса команд вузов Российского общества «Знание», реализуемого в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщает администрация Сургута. Отборочный этап завершился 27 ноября. По результатам экспертной оценки в число 143 финалистов – 136 вузов и филиалов из 58 регионов страны – вошли три учебных заведения Югры: Сургутский государственный университет, Сургутский государственный педагогический университет и Ханты-Мансийская государственная медицинская академия.

Всего на конкурс в этом году поступило 866 заявок из 82 регионов России. Экспертный совет оценивал практики и форматы работы участников по ключевым критериям: грантовая поддержка и использование средств, качество партнёрских связей, уровень инфраструктуры, информационная активность, достижения, корпоративная культура и просветительская деятельность вузов.

Теперь финалистам предстоят очные выступления в вузах и защита проектов на базе крупнейших российских университетов в рамках Всероссийского конгресса по молодёжной политике и воспитательной деятельности.