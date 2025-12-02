16+
​Пешеходам станет безопаснее: в Сургуте появились 17 новых светофоров

Власти Сургута подключили новые светофоры на нерегулируемых переходах

​Пешеходам станет безопаснее: в Сургуте появились 17 новых светофоров
Фото: siapress.ru

К началу декабря 2025 года власти Сургута установили 17 новых светофоров на ранее нерегулируемых пешеходных переходах. Все светофоры были введены в систему 30 ноября, сейчас на объектах проходят пусконаладочные работы. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

«Во время подключения возникли незначительные недоработки в работе светофорных объектов, поэтому в течение двух дней они будут устранены. Полностью в рабочем состоянии сейчас пять светофорных объектов, по остальным проводятся дополнительные работы», ‒ указала она.

Новые светофорные объекты установили на улице Гагарина, Нефтеюганском шоссе, а также на Югорском тракте, улицах 50 лет ВЛКСМ, Быстринской и Генерала Иванова.

На новых объектах внедряется система «Говорящий город». Фото: Альбина Медведева

Такая система делает пешеходные переходы доступнее для маломобильных граждан, в том числе для слабовидящих и людей с инвалидностью. Система работает через Bluetooth и мобильное приложение: при подходе к переходу пользователь получает голосовые подсказки, которые помогают безопасно перейти дорогу, пояснил специалист компании-подрядчика Станислав Валуй.

Сами светофоры оснащены звуковыми сигналами, которые оповещают о начале и окончании перехода, а также сообщают, сколько времени осталось до смены сигнала. В ночное время громкость автоматически снижается, чтобы не мешать жителям ближайших домов.

По словам Анны Коршуновой, в 2027 году планируется сделать регулируемыми еще три пешеходных перехода, в том числе на улице Крылова.

Отдельно в мэрии отметили, что в проработке находится вопрос установки светофора на улице Губкина ‒ на участке от больничного комплекса до улицы Энтузиастов, рядом со школой. Жители неоднократно обращали внимание на опасную дорожную ситуацию на этом отрезке.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 13:14, просмотров: 103, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

