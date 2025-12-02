16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
​Кадеты Сургутского района завоевали три награды во всероссийском проекте «Сыны и дочери Отечества»

Школьники из Белого Яра получили золото и бронзу на всероссийском конкурсе в Москве

​Кадеты Сургутского района завоевали три награды во всероссийском проекте «Сыны и дочери Отечества»
Фото: Андрей Трубецкой / vk.com

Кадеты из Сургутского района успешно выступили в финале всероссийского патриотического проекта «Сыны и дочери Отечества», который прошел в Москве. Югру на конкурсе «Марш Победителей» представили школьники из поселка Белый Яр. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Старшая группа патриотического объединения «Святогор» имени Дорожкина М.В. из Белоярской СОШ №3 стала победителем в номинации «Знаменная группа».

«В средней возрастной категории кадеты завоевали две бронзовые награды. Клуб «Святогор» имени Дорожкина М.В.» отличился в показательных выступлениях с оружием, а «Братство» имени Героя РФ Ботяна А.Н.» из Белоярской СОШ №1 ‒ в строевой подготовке», ‒ указал Андрей Трубецкой.

В рамках поездки кадеты побывали в Пресс-бюро Службы внешней разведки России и встретились с его руководителем Сергеем Гуськовым. Также школьники по традиции посетили Троекуровское кладбище, где у могилы легендарного советского разведчика Алексея Ботяна несли почетный караул.

«Сотрудничество кадетов со СВР и семьей героя имеет давнюю историю. В 2019 году клуб «Братство» получил имя Алексея Ботяна, а в феврале этого года в школе открыли первый в стране музей его памяти. За многолетнюю воспитательно-патриотическую работу и популяризацию истории отечественной внешней разведки руководитель Белоярской школы №1 Татьяна Соколова получила благодарность от директора СВР Сергея Нарышкина», ‒ добавил глава Сургутского района.

Подготовкой кадетов также занимается педагог Дмитрий Захаров ‒ классный руководитель двух профильных классов в Белоярской СОШ №3 и руководитель военно-патриотического центра «Наследие» Сургутского района. В 2025 году он стал серебряным призером конкурса «Педагог года Югры» в номинации «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины». Его имя также внесено в федеральный кадровый резерв проектов по патриотическому воспитанию.


