В Сургуте под суд пойдет предприниматель, уклонившийся от уплаты НДС на 55 миллионов рублей

Прокуратура Сургута предъявила обвинение бизнесмену за крупное уклонение от налогов

В Сургуте под суд пойдет предприниматель, уклонившийся от уплаты НДС на 55 миллионов рублей
Фото Freepik

Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщают в ведомстве.

По версии следствия, с января 2018 года по июль 2021 года руководитель строительной компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах, ссылаясь на фиктивные хозяйственные операции с рядом организаций. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 55 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 25 млн рублей.


Сегодня в 16:08
