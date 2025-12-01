Прокуратура Сургута предъявила обвинение бизнесмену за крупное уклонение от налогов

Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщают в ведомстве.

По версии следствия, с января 2018 года по июль 2021 года руководитель строительной компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах, ссылаясь на фиктивные хозяйственные операции с рядом организаций. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 55 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 25 млн рублей.