В Сургуте завершился конкурс «Семья года — 2025»

В Сургуте подвели итоги конкурса «Семья года – 2025», сообщили в администрации города. Праздничный финал семейного марафона прошёл в Городском культурном центре и собрал 19 супружеских пар.

Участники представили экспозиции для выставки «История семьи – история Сургута» с семейными реликвиями, фотографиями и коллекциями, рассказали трогательные истории о своих династиях и подготовили творческие номера для самопрезентации. Жюри учитывало как оригинальность экспозиций, так и сплочённость семьи, преемственность поколений и творческий подход.

По итогам всех конкурсных испытаний определены победители в трёх номинациях:

в номинации «Молодая семья» победила семья Берёзкиных;

в номинации «Многодетная семья» лучшей признана семья Цыгулёвых;

в номинации «Семья – хранитель традиций» лидерами стали Валеевы.

Именно семья Валеевых набрала наибольшее количество баллов и удостоилась главного титула конкурса – «Семья года – 2025». Теперь сургутская семья-победитель будет представлять город на окружном этапе конкурса «Семья года Югры».

В администрации напоминают, что городской конкурс «Семья года» проводится в Сургуте уже более 20 лет. За это время в нём приняли участие свыше двухсот семей, для многих участие стало важной семейной традицией. Цель проекта – поддержка института семьи, популяризация семейных ценностей, укрепление межпоколенческих связей и демонстрация положительных примеров активной, ответственной и творческой семейной жизни.

Организатором конкурса выступает МАУ «Городской культурный центр» при поддержке комитета культуры администрации Сургута. В мэрии подчёркивают, что такие мероприятия помогают не только раскрыть таланты семей, но и объединяют горожан вокруг идеи бережного отношения к семейной истории и традициям.