Дума Сургута рассмотрела итоги установки теплых остановок в Сургуте

В Сургуте в 2025 году установили 63 теплых остановочных павильона, а в следующем планируют закупить и смонтировать еще 50. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию, передает «ОМЕДИА!».

Как рассказала заместитель директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова, всего в городе сейчас насчитывается 143 теплых павильона – это почти половина от планируемого количества. Они оборудованы инфракрасными излучателями, электронными табло с расписанием движения транспорта, лавочками и камерами видеонаблюдения.

«Остановочные комплексы устанавливаются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортных систем Сургута». В первую очередь оборудование получают точки с наибольшим пассажиропотоком», − подчеркнула Коршунова.

На заседании комитета отметили, что некоторые павильоны предыдущих поколений, находящиеся в удовлетворительном состоянии, переносят на участки, где остановочных пунктов ранее не было, в том числе и в дачных кооперативах. Всего в Сургуте около 350 автобусных остановок.

Вопрос о массовом обновлении остановок народные избранники поднимали еще при формировании бюджета в прошлом году. Эту идею поддержал и глава города. Аналогичный подход применили и в обновлении автопарка АО «СПОПАТ». Так, в этом году в Сургут поступили 29 новых автобусов. На их покупку ушло около 300 миллионов рублей, большую часть средств выделил округ, город добавил 20%. Еще 23 машины планируют закупить в 2026-2027 годах.

В администрации отметили, что проблемы в сфере общественного транспорта полностью не решены, однако жалоб от жителей стало значительно меньше, чем несколько лет назад.

Также на заседании стало известно, что в 2026 году в Сургуте появится новый регулярный автобусный маршрут №17, который соединит восточную часть города с аэропортом. Депутат Алексей Кучин подчеркнул, что маршрут особенно важен для жителей улицы Мелик-Карамова, ЖК «Возрождение», 27-го и 28-го микрорайонов.

Он также поинтересовался, почему по маршруту №31 продолжают поступать системные жалобы:

«Жители обращают внимание не только на сам маршрут, но и на качество оказания услуг. Там работают «Газели», салон в непригодном состоянии, постоянно все разбитое и сломанное. Вы вообще контролируете этого перевозчика? Я понимаю, что это не муниципальный маршрут, а частный, но они же по контракту выходят на линию».

По словам Анны Коршуновой, с перевозчиком постоянно ведутся переговоры. До 15 декабря подрядчик пообещал обеспечить возможность безналичной оплаты проезда. А маршрут №17 частично продублирует 31-й, благодаря чему сократится время ожидания транспорта и появится возможность пользоваться пересадочным тарифом.