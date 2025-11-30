16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
​Полиция Сургута поставила на учет около 200 подростков-хулиганов

За десять месяцев подростки Сургута совершили 48 преступлений

​Полиция Сургута поставила на учет около 200 подростков-хулиганов
Фото: Полиция Югры

За десять месяцев этого года несовершеннолетние в Сургуте совершили 48 преступлений. Как и прежде, чаще всего это кражи и другие имущественные правонарушения. Об этом сообщает «Сургутская трибуна».

Как рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Сургуту Светлана Игнатенко, тревожной тенденцией стал рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«Эта тенденция вызывает особую тревогу. Основной причиной, толкающей подростков на этот опасный путь, становится желание быстро и легко заработать денежные средства, что делает их легкой мишенью для преступных сообществ», – отметила она.

Сейчас на профилактическом учете в полиции состоят около 200 подростков. Это те, кто уже нарушал закон или находится в группе риска. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних: проводят беседы, навещают по месту жительства, следят за обстановкой в семьях. Кроме того, подростков стараются вовлекать в спортивные и социальные мероприятия, чтобы вернуть к нормальной жизни.

Еще одна серьезная проблема – алкоголь. В полиции подчеркивают: выпившие подростки не только чаще совершают правонарушения, но и сами становятся легкой добычей для преступников.

По закону, продавать алкоголь лицам младше 18 лет запрещено, однако некоторые торговые точки нарушают это требование. С начала года за продажу спиртного подросткам к ответственности привлекли более 50 продавцов по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. В четырех случаях возбуждены уголовные дела по статье 151.1 УК РФ – за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним.


