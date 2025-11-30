В Сургутском районе проводят двухдневные соревнования по цифровым и фиджитал-дисциплинам

В Белом Яре стартовал Фестиваль цифровой культуры «Цифровой РайON». В течение двух дней около 200 участников из поселений Сургутского района соревнуются в дисциплинах компьютерного и фиджитал-спорта. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Ребята состязаются в пяти дисциплинах компьютерного и фиджитал-спорта: ритм-симулятор, файтинг, фиджитал стритфутбол и других. Призовой фонд соревнований составляет порядка 300 тысяч рублей – поддержку оказал муниципалитет», – написал он в соцсетях.

Глава муниципалитета отметил, что фестиваль стал первым массовым событием такого формата, организованным Центром цифровых видов спорта Сургутского района. Учреждение было открыто в прошлом месяце и уже выступило инициатором крупного спортивного турнира, а также наладило сотрудничество с федеральными экспертами.

В рамках мастер-классов азам лазертага участников обучает руководитель Международной лиги по этой дисциплине Александр Чирко. Еще одним приглашенным экспертом стал старший преподаватель Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Максим Залилов.

Цифровые виды спорта в Сургутском районе развивают с 2017 года. Сегодня ими на регулярной основе занимаются около 550 детей и подростков. За все время в различных турнирах приняли участие более 10,5 тысячи человек. Общий объем инвестиций муниципалитета в развитие этого направления превысил 270 млн рублей.