​На Федоровском месторождении в Сургутском районе погиб рабочий – возбуждено уголовное дело

Следователи расследуют гибель машиниста экскаватора на карьере в Сургутском районе

​На Федоровском месторождении в Сургутском районе погиб рабочий – возбуждено уголовное дело
Фото: Следком Югры

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работника на Федоровском месторождении в Сургутском районе. Дело расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, передает телеграм-канал «Следком Югры».

«По версии следствия, 19 ноября в ходе выполнения работ по разработке песчаного грунта на территории карьера кустовой площадки Федоровского месторождения произошел обвал массивной части пласта песка на машиниста экскаватора, находившегося возле спецтехники. Мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Следствие даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на объекте.


29 ноября в 13:46
