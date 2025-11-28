Сургутский район представил предложения на форуме «Города России» в Екатеринбурге

Сургутский район представил свои инициативы по корректировке федерального законодательства и программ в сфере расселения аварийного жилья, комплексного развития территорий, а также бюджетной и инвестиционной политики. Об этом сообщил в социальных сетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«В Екатеринбурге стартовал IX Общероссийский форум стратегического развития «Города России» – он будет проходить два дня. За это время в нем примут участие порядка шести тысяч человек, в том числе представители 250 муниципалитетов. Сургутский район сегодня выступил в качестве спикера в трех секциях», − говорится в посте.

Инициативы муниципалитета представили первый заместитель главы района Юлия Маркова и директор департамента строительства и земельных отношений администрации Елена Мельникова. В обсуждениях участвовали представители Государственной Думы РФ, Министерства финансов, отраслевых федеральных структур, а также делегации Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других территорий.

«Первостепенная задача для Сургутского района – ликвидация аварийного жилищного фонда. Она решается комплексно, в том числе с использованием механизма КРТ. Градостроительным советом Югры утверждены четыре таких проекта – в крупных поселениях», − добавил Трубецкой.

Он отметил, что действующее федеральное законодательство существенно ограничивает применение этого механизма в отдаленных населенных пунктах. Поэтому район озвучил предложения по внесению изменений в закон, чтобы использование КРТ стало возможным и в небольших поселениях.

Отдельная сессия форума была посвящена муниципальному инвестиционному стандарту. В этом блоке Сургутский район представил свой опыт как девятикратный лидер инвестиционного рейтинга Югры.