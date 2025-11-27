16+
​В Сургуте подвели итоги дворового сезона: 15 территорий обновили за 240 миллионов рублей

В Думе Сургута оценили, как сработала программа дворовых ремонтов в 2025 году

​В Сургуте подвели итоги дворового сезона: 15 территорий обновили за 240 миллионов рублей
Фото: Кристина Рудова

В Сургуте в 2025 году удалось отремонтировать 15 дворов, на благоустройство направили 240 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию после доклада заместителя директора департамента городского хозяйства Вячеслава Адушкина. Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» − все объекты, кроме одного, обновляются в ее рамках.

По его словам, на сегодняшний день приемка завершена по шести дворам, по остальным комиссия завершается проверка выполненного. В перечне работ − асфальтирование внутридворовых проездов, обустройство парковочных мест и установка освещения. В двух микрорайонах удалось реализовать расширенный формат благоустройства: на территориях у домов Ленина, 72, а также Ленина, 29 и 31 смонтировали детские и спортивные площадки.

Ранее стало известно, что в перечень адресов вошли дворы по улицам Студенческая, 21; Григория Кукуевицкого, 20; Университетская, 21; Грибоедова, 4/1; Островского, 29; Ленинградская, 17; Гагарина, 30, 32, 34; Лермонтова, 2, 4, 4/1; проспекты Пролетарский, 14; Ленина, 29 и 72. Работы на четырех дворах завершили с опережением графика.

Депутаты обратили внимание на то, что два двора, включенные ранее в программу, в итоге так и не были благоустроены. Речь идет о придомовых территориях у домов Киртбая, 9 и 9/1.

Вячеслав Адушкин пояснил, что управляющая компания, подавшая заявку на получение субсидии, имеет задолженность около 20 млн рублей. По условиям программы компания обязана авансировать 30% от стоимости работ, и, чтобы избежать финансовых рисков, было принято решение не выделять средства.

В ходе обсуждения народные избранники заявили, что в этой ситуации заложниками оказались жители домов, которым для участия в программе необходимо менять управляющую компанию.

Парламентарии предложили администрации проработать механизмы, которые позволили бы исключить подобные случаи. Один из предложенных вариантов − перечисление субсидий на специальный счет управляющей компании, чтобы исключить использование средств на иные цели, в частности на погашение долгов.

Кроме того, депутат Владимир Клишин указал на необходимость усилить социальный критерий, связанный с проживанием людей с инвалидностью.

«Есть там один из пунктов − наличие актов осмотров, если во дворе живут инвалиды. И там количество баллов как было, так и есть. Не считаете ли вы, что этого мало? Почему этот вопрос возникает, потому что слишком часто инвалиды обращаются к депутатам о том, что доступная среди и УК не идет на встречу, и при проведении благоустройства дворов как раз-таки можно было бы это предусмотреть», − заявил Клишин.

Вячеслав Адушкин сообщил, что пять баллов за этот критерий входят в перечень дополнительных показателей, которые учитываются при принятии решения. Кроме того, он отметил, что по обращениям жителей с ограниченными возможностями здоровья во дворах выполняются точечные работы: занижают бордюры, устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. По словам представителя администрации, доступная среда формируется и в тех дворах, которые в конкретном году не вошли в программу субсидирования.

Между тем, в Сургуте ожидают ремонта еще 38 дворов, согласно утвержденному на 2025 год адресному перечню. В очередь можно попасть только по инициативе собственников: они должны направить соответствующее требование в свою управляющую компанию, а та обращается к городским властям. Как раз сейчас идет прием заявок на благоустройство дворов в 2026 году. Перечень территорий, запланированных к обновлению, планируется утвердить до конца текущего года, ориентировочно в середине декабря.


27 ноября в 09:42, просмотров: 776, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
27 ноября в 14:01
В Думе Югры приняли главный финансовый документ- бюджет Югра на 2026 год и на ближайшее трёхлетие. Обывателям придётся с карандашом в руке изучить цифры, чтобы понять куда и как расходуются налоги сургутян и сургутских предприятий. Но пр сообщениям депутатов 69% будет направлено на социальные нужды или 329 миллиардов рублей. Доходы бюджета составят 319 миллиардов рублей, дефицит бюджета 57 миллиардов рублей. Добыча нефти в 2026 году возрастёт с 202 млн тонн в 2025 г до 208 млн тонн в 2026 году. Цена нефти возрастёт с 59 долларов до 65 долларов. Небольшой рост добычи нефти до 212 миллионов тонн планируется и 2027 году. Доя поддержки нефтяной отрасли в Югре заложены льготы в бюджете на 30 миллиардов рублей, в виде освобождения от налога на имущества на новых месторождениях. В целом основные доходы бюджета Югры складываются из налога на прибыль, на имущество и НДФЛ. Судя по принятому бюджету Югры резких изменений в связи тяжелыми временами для нефтяных компаний Югры не произошло. Даже дефицит бюджета в 57 миллиардов, что равен бюджету Сургута сохранился. Хотя на обслуживание заимствований по дефициту бюджета выпущены облигации на 10 миллиардов рублей. На пресс-конференции в Сургуте Руслан Кухарук заметил, что лучшие времена по бюджету Югры прошли, вернее что «как раньше точно не будет». То есть Губернатор анонсировал тренд на экономию бюджетных расходов. Так уже округ отказался от многих новых проектов, готовность которых нулевая. Видимо сосредоточатся на том, что в работе. Можно долго смотреть, как течёт вода в реке, как горит костёр, как «движется лента эскалатора с людьми на конкорсе сургутского железнодорожного вокзала», «как движется лента выдача багажа в новом терминале Сургутского аэропорта», как «новые космические корабли бороздят просторы Югры» и как Депутаты Югры принимают бюджет с многомиллиардным дефицитом .
Alkonowa1ow
27 ноября в 15:25
Следует заметить, что бюджет Югры выглядит более чем оптимистичным. Кажется, что в Думе Югры и в Правительстве Югры витает дух романтизма времён, когда добыча нефти прыгнула со 160 миллионов тонн в 1997 году до 278 миллионов тонн в 2008 году и пролился «золотой дождь нефтедолларов». С тех пор бюджет Югры рос ежегодно, как на дрожжах. Однако министр Финансов РФ Антон Силуанов, далеко не романтик, а он прагматик и поэтому он заявил, что нефтегазовые доходы составляют в бюджете РФ в 2025 году 25% всех доходов федерального бюджета и доля доходов от УВС будет неуклонно снижаться (в бюджете Югры-90%). Поэтому нужно переходить на модель формирования доходов федерального бюджета без продажи сырого УВС, в частности используя достижения в сфере переработки УВС, цифровизации и ИИ. Олнако согласно Стратегии развития Югры до 2050 года, по оптимистическому сценарию добыча нефти в Югре должна остаться на уровне 216 миллионов тонн в год, а по пессимистическому сценарию - 145 миллионов в 2050 году, что не только много, а очень много. Фантазерство. Себестоимость добычи нефти в Югре компаниями не раскрывается, но из отдельных проверенных источников известно, что ее себестоимость - 30-50 долларов/баррель. То есть цена нефти в будущем будет играть существенную роль в объемах добычи нефти в Югре. Диверсификация экономики Югры, к сожалению пошла точку невозврата. Сегодня на диверсификацию экономики Югры нет нефтяных денег. Все деньги должны идти на поддержку самой нефтедобычи. Есть Нефть- есть Югра. Нет нефти - нет Югры. Другие проекты диверсификации экономики, как добыча золота, титана, лесная промышленность, дикоросы, оленеводство, креативная индустрия, высокие медицинские технологии не конкурентноспособны по сравнению с нефтью. Это аксиома. Поэтому планирование бюджета Югры, исходя из добычи не менее 200 миллионов тонн в год до 2030-2036 гг и тем более в 2050 г ошибочно. Это будет большая Стратегическая ошибка планирования бюджета. Это будет Большая стратегическая ошибка всей жизни в Югре. Это может негативно сказаться на жизни сотен тысяч людей в Югре, которые планируют здесь жить и создать семьи. Уже сегодня необходимо, планировать, что добыча нефти будет постепенно падать до отметки 100 миллионов тонн к 2050 г, а в 2036 г Югра должна смириться с добычей - 150 миллионов тонн нефти. Исходя из такого сценария, необходимо планировать, как замещать выпадающие доходы от падения добычи нефти или как сокращать соответсвующие бюджетные расходы. По крайней мере дефицита бюджета в 57 миллиардов рублей при сегодняшней добыче в 202 миллиона тонн нефти, это роскошь, его не должно быть от слова совсем. Есть пример планирования бюджета Ненецкого автономного округа, на территории которого добывают ежегодно 13 миллионов тонн нефти. Бюджет НАО на 2025 г составляет 28 миллиардов рублей с дефицитом 707 миллионов рублей, а на 2026 год там запланировано снижение бюджета до 25 миллиардов рублей. Столица НАО город Нарьян-Мар имеет бюджет 2 миллиарда рублей с дефицитом в 57 миллионов рублей. Пример формирования бюджета прагматичного и без излишнего оптимизма, должен быть и в Югре. Почему нужно брать пример с НАО? Потому что оба субъекта национальные и живут за счёт нефти. Причём ВРП НАО на одного жителя в 2025 г составил 12 миллионов рублей, а в Югре в 2023 году ВРП составлял 17 миллионов рублей, но в 2025 году произошёл спад ВРП всЮгре на 25% из-за возникших проблем в нефтяной промышленности края. Такой индикатор развития: как ВРП в экономике Югры и в бюджете Югры не нашёл своего адекватного отражения. Идёт спад ВРП, а бюджет Югры остаётся оптимистичным и практически остаётся без изменений по сравнению с 2025 годом с дефицитом в 57 миллиардов рублей. Мне кажется, что необходимо урезать расходы бюджета до 420 миллиардов рублей с дефицитом бюджета в 1-2 миллиарда рублей, что в пределах статистической погрешности. Больше дать преференций нефтяным компаниям. Они дают работу людям и доходы в бюджет. Необходимо закрыть ряд проектов, которые десятилетия нагружают региональный бюджет. Речь идёт о спорте высоких достижений. Необходимо перевести все проекты на самофинансирование и самоокупаемость. Необходимо срочно перейти на одноуровневую систему МСУ и так далее.
Alkonowa1ow
27 ноября в 16:06
Одновременно в Думе Тюменской области прошло первое чтение бюджета на 2026 год и ближайшие 2 год. Параметры бюджета: доходы 253 миллиарда руб, расходы - 288 руб, дефицит - 36 миллиардов руб принят почти единогласно. Против выступила фракция КПРФ, которая недовольна финансированием районов и Заболотья. Напомню, что люди на Заболотье в Тюменской области действительно нуждаются: та необходим ремонт школ, строительство ФАП, строительство зимника и бОльшее рейсов вертолета и самолёта Ан-2. В Югре фракция КПРФ раскололась по принятию бюджета: коммунист Савинцев резко критиковал бюджет за дефицит в 57 миллиардов рублей и поддержку нефтяников в 30 миллиардов рублей, а его коллега коммунистке Глотова поддержала бюджет. Скандальный Таги-Заде бывший депутат фракции от КПРФ, как известно, был изгнан из Думы за исторический сепаратизм, нарушение этики и национализм. Поэтому традиционные критики бюджетов Тюменской области и Югры остались Тамара Казанцева и Алексей Савинцев.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

последние комментарии читаемые комментируемые

