В Сургуте подвели итоги проектов «Знать и Помнить» и «Воинская доблесть»

В Сургуте подвели итоги реализации городских проектов «Знать и Помнить» и «Воинская доблесть». Торжественное мероприятие прошло в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Югра», сообщает администрация Сургута.

В рамках встречи наградили активных участников поисковых экспедиций и мероприятий 2025 года — воспитанников городского военно-патриотического клуба «Север», партнёров и благополучателей проектов. Гостями церемонии стали представители администрации Сургута, образовательных и общественных организаций, родители воспитанников, а также организации, внесшие вклад в реализацию инициатив.

Особое внимание уделили результатам проекта «Воинская доблесть», который в 2025 году вошёл в число победителей грантового конкурса главы города. Получить поддержку удалось благодаря сотрудничеству Центра специальной подготовки «Сибирский легион» с Сургутским местным городским отделением «Саланг» Ханты-Мансийской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

В рамках проекта пополнили материально-техническую и информационную базу экспозиции «Воинская доблесть», размещённой в центре патриотического воспитания «Саланг», структурном подразделении «Сибирского легиона». Здесь жители могут подробнее узнать об истории страны, подвигах земляков и пообщаться с участниками вооружённых конфликтов.

В год 80-летия Великой Победы акцент в развитии экспозиции сделали на первом разделе, посвящённом ключевым событиям войны СССР против нацистской Германии и её союзников. Одной из особенностей выставки остаются артефакты, которые ежегодно привозят из полевых экспедиций поисковики городского военно-патриотического клуба «Север».

В 2025 году воспитанники клуба «Север» приняли участие в четырёх полевых поисковых экспедициях в Ленинградской, Сахалинской, Калужской и Волгоградской областях. По итогам года экспозицию и выездные тематические мероприятия в рамках проекта посетили более 2,5 тысячи сургутян и гостей города, большинство из которых — дети и молодёжь.