Фестиваль «Креативная энергия» прошел в Сургутской филармонии

В Сургуте прошёл фестиваль «Креативная энергия», объединивший представителей власти, бизнеса, образования и творческих индустрий. Участники обсуждали стратегию развития креативной экономики Югры и знакомились с лучшими практиками в этой сфере.

Главной площадкой фестиваля стала Сургутская филармония. Здесь провели серию мастер-классов, лекций и презентаций проектов, а также показ коллекций одежды сургутских брендов и инициатив индивидуальных предпринимателей, работающих в креативных индустриях.

Фестиваль состоял из трёх этапов. Для горожан организовали уникальные мастер-классы и образовательные мероприятия, а завершением стал конкурс креативных индустрий «Арт-фьюжн», где свои идеи и решения представили местные предприниматели и творческие команды.

Инициатива проведения фестиваля была предложена жителями в рамках практики инициативного бюджетирования и получила поддержку администрации Сургута.