16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
К концу рабочего дня вторника на Сургут обрушится мощный снегопад

В Сургуте ожидается сильный снегопад и ветер

К концу рабочего дня вторника на Сургут обрушится мощный снегопад
Фото Freepik

В Сургуте объявлено штормовое предупреждение: по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 25 и в ночь на 26 ноября в городе ожидается сильный снег, метель и гололедица на дорогах. По данным портала Gismeteo, непогода обрушится на Сургут к концу рабочего дня — интенсивный снегопад начнется в 17 часов, ветер в это время усилится до 12 метров в секунду, и продолжаться это будет до утра. К утру же температура может подняться почти до нуля, поэтому сургутян встретит мокрый снег.

Управление по делам ГО и ЧС Сургута призывает жителей по возможности ограничить выходы на улицу. Если покинуть дом необходимо, рекомендуется сообщить родным или соседям, куда и на какое время вы направляетесь, по возможности не выходить в одиночку.

Горожан просят быть особенно внимательными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта и веток деревьев. Владельцам частных домов рекомендуют закрепить слабо укреплённые конструкции на территории подворий, поскольку их повреждение может привести к травмам людей.

Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными на дороге, контролировать техническое состояние автомобиля, особенно тормозной системы и шин, следить за исправностью световой оптики. Начинать движение рекомендуется плавно, на низкой передаче и малых оборотах, соблюдать безопасную скорость, особенно вблизи школ, на перекрёстках, мостах, поворотах и спусках.

Пешеходам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность при переходе автодорог и нахождении вблизи проезжей части в условиях метели и гололедицы.

В случае чрезвычайной ситуации и необходимости помощи жителей просят звонить по номеру экстренной службы 112.


Сегодня в 10:41, просмотров: 132, комментариев: 0
