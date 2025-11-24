16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,0246   EUR  90,5625  

Новости

Больше новостей
Вы хотели бы купить новый автомобиль европейского производства (БМВ, Мерседес, Ауди и пр.), если бы цена на него снизилась?
Комментировать
0
Должна ли РПЦ стремиться запрещать квадроберов и другие молодежные субкультуры?
Комментировать
0
Больше опросов

Две сургутянки завоевали золото на первенстве Европы по муайтай в Греции

Сургутские спортсменки привезли золотые медали по муайтай из Афин

Две сургутянки завоевали золото на первенстве Европы по муайтай в Греции
Фото Департамента физкультуры и спорта Югры

Две спортсменки из Сургута завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве Европы по муайтай, которые завершатся 25 ноября в Афинах (Греция). Турнир собрал участников из 46 стран, став одним из крупнейших соревнований по этому виду единоборств, пишет РИЦ «Югра».

Каролина Петрова и Руслана Гараева выступали в составе сборной России и достойно представили Югру на международной арене. Каролина Петрова стала чемпионкой Европы в весовой категории до 63,5 кг среди девушек 16-17 лет. Руслана Гараева одержала победу в категории до 63 кг среди юниорок 18-23 лет.

Российская команда, выступающая под флагом Федерации муайтай России, представлена на турнире 96 спортсменами из 31 региона страны. На фоне высокой конкуренции успех сургутских спортсменок имеет особое значение.

Победы югорчанок стали результатом многолетних тренировок под руководством тренера Ильи Гриненко.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:48, просмотров: 33, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

