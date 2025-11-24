В Сургуте впервые провели конкурс «Применяя СИЗ — сохраняю жизнь»

В Сургуте впервые подвели итоги городского конкурса работников организаций «Применяя СИЗ – сохраняю жизнь». Торжественная церемония награждения победителей, номинантов и участников состоялась 20 ноября 2025 года.

В конкурсе приняли участие 49 работников различных профессий и должностей, а также 10 студентов кафедры безопасности жизнедеятельности Сургутского государственного университета. Основной целью организаторы называют формирование культуры безопасности труда, при которой ответственное отношение к средствам индивидуальной защиты становится частью ежедневной практики каждого работника.

Состязание проходило в два этапа — теоретический и практический. Участники демонстрировали знания по подбору и применению средств индивидуальной защиты от вредных производственных факторов, а также на практике показывали, какие СИЗ необходимы для тех или иных видов работ, как проверить их исправность и определить защитные свойства.

Конкурсантов разделили на две отраслевые группы по сфере деятельности — организации производственной и непроизводственной сферы. Отдельно соревновались студенты вузов. В каждой группе было предусмотрено по три призовых места, победителей определяли по наибольшему количеству набранных баллов.

В администрации Сургута отметили важность подобных мероприятий для профилактики травматизма и поблагодарили участников за вовлеченность, пожелав им дальнейшего профессионального развития и безопасной работы.