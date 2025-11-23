Педиатры Сургута назвали самые частые детские заболевания

За девять месяцев 2025 года в Сургуте значительно выросла нагрузка на педиатрическую службу: только детское приемное отделение за это время приняло около 11 тысяч маленьких пациентов, что более чем на 30% превышает показатель прошлого года. Промежуточными итогами работы детских отделений поделился Центр охраны материнства и детства.

«Педиатрическое отделение №1, специализирующееся на пульмонологическом, неврологическом, гематологическом, токсикологическом профиле, приняло порядка 1 000 пациентов. Среди основных диагнозов: бронхиальная астма, аллергическая крапивница и ангионевротический отек, атопический дерматит, геморрагический васкулит, анемия, эпилепсия, головные боли, дцп», – указали в сообщении.

В педиатрическом отделении №2 медицинскую помощь получили более 750 детей – лидируют гастроэнтерологические заболевания, далее идут эндокринологические проблемы и нефроурологические патологии.

В отделении №3 было пролечено свыше 600 детей, еще 320 прошли курс реабилитации.

Серьезная нагрузка пришлась и на отделение катамнеза – за год оно оказало помощь более 8 300 детям. Из них около 2 000 были приняты впервые, а 286 малышей – недоношенные, которые требуют особого наблюдения.