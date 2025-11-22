В «Камертоне» проходит праздничный вечер к 35-летию «СургутИнформ-ТВ»

Сегодня, 22 ноября, телекомпания «СургутИнформ-ТВ» проводит праздничное мероприятие в центре культуры и досуга «Камертон», посвященное своему 35-летию. Официальная дата рождения компании – 15 ноября, но главный юбилейный вечер с награждениями проходит именно сегодня.

В рамках юбилейной церемонии Светлана Делова и Александр Садовский получат звание «Заслуженный работник культуры», а еще около тридцати сотрудников телекомпании отметят различными наградами.

Кроме того, генеральному директору СТВ Игорю Ярошу вручат знак «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой».

Перед праздничным вечером телекомпанию посетил губернатор Югры Руслан Кухарук. Во время рабочей поездки генеральный продюсер СТВ Олег Урушев и генеральный директор Игорь Ярош показали главе региона студии, монтажные и производственные зоны, рассказали о новых технологиях, проектах и развитии медиахолдинга, рассказали в компании.

Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» была официально зарегистрирована 15 ноября 1990 года, однако ее история началась двумя годами ранее – в 1988 году, когда Олег Урушев создал видеоредакцию «Новости Сургута». За 35 лет СТВ выросла в один из крупнейших медиахолдингов региона, работающий в теле-, радио- и интернет-форматах.

«СургутИнформ-ТВ» – участник крупных кинопроектов: «Бедная Саша», «Франц и Полина», «Золото Югры», сериал «Тобол» и новый проект «Романовы. Преданность и предательство». На счету телекомпании – 14 наград ТЭФИ и 56 попаданий в финал конкурса.

В коллективе работают четыре члена Академии российского телевидения: Игорь Ярош, Олег Урушев, Вероника Чубенко и Александр Садовский.