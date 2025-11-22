В общежитии Сургутского политеха выявили 22 случая норовируса

В общежитии Сургутского политехнического колледжа выявили 22 случая острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

«Заболеваемость началась 19.11.2025, первые три экстренные извещения зарегистрированы с 19:00 до 23:14 часов. Остальные случаи выявлены активно, при осмотре врачами остальных студентов, проживающих в общежитии», – указали в сообщении.

У заболевших наблюдались симптомы, характерные для норовируса: многократная рвота, водянистый стул, озноб, повышение температуры. Все 22 студента госпитализированы по эпидпоказаниям для изоляции.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли смывы на вирусы и санитарно-показательную микрофлору, пробы воды и дезсредств. В общежитии организованы противоэпидемические мероприятия. Ситуацию контролирует региональное управление Роспотребнадзора.

На фоне произошедшего Следственный комитет России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления. Уголовное дело расследуют по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.