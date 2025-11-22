16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Сургут получит мастер-план развития 30-го микрорайона

​В 30-м микрорайоне Сургута построят новые школы и детсады

Сургут получит мастер-план развития 30-го микрорайона
Фото: администрация Сургута / vk.com

В Сургуте вновь вернулись к вопросу развития 30-го микрорайона – одной из самых проблемных территорий города. Площадка давно вызывает вопросы у жителей: часть района застроена, но социальная инфраструктура и благоустройство так и не появились, а реализация проекта несколько лет была фактически заморожена. Об этом рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук на пресс-конференции в рамках форума «Информационный мир Югры».

«Мы пригласили всех, кто отвечает за градостроительные вопросы в муниципалитете, главу города Максима Слепова, застройщика, представителей регионального правительства, чтобы определиться с нашей целью, к чему мы движемся. Есть часть микрорайона, которая уже застроена жилыми домами. Есть обязательства застройщика, утвержденные решением суда, которое вступило в законную силу. Они предполагают необходимость разработки проектно-сметной документации и строительства двух школ по 1 500 мест и трех детских садов по 450 мест. Есть пожелания людей, которые там уже живут, это несколько тысяч человек. Вторая история – это благоустройство территории. Люди хотят видеть на своей территории новые современные пространства, межквартальные проезды и так далее», – сказал Руслан Кухарук.

Власти приняли решение разработать мастер-план развития района и проект планировки территории. Они должны четко определить, где будут располагаться образовательные учреждения и какие решения нужны для благоустройства.

Напомним, пресс-конференция проходила в рамках XIX форума «Информационный мир Югры», который впервые состоялся в Сургуте и собрал более 400 представителей медиасферы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:35, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

