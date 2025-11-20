Набережную СурГУ украсил мурал, посвященный истории университета

Набережная Сургутского государственного университета украсилась новым арт-объектом — масштабным муралом «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах». Инициатором его создания выступило студенческое сообщество университета, автором идеи стала студентка Лилия Мноян.

Студенты обратились в МКУ «Наш город», где им помогли оформить замысел в инициативный проект, который получил поддержку администрации Сургута. Работы по созданию мурала выполнили представители ассоциации художников «Граффити Россия» по заказу МКУ «Лесопарковое хозяйство». Компания специализируется на художественной росписи и имеет значительный опыт в этой сфере.

Художники приступили к работе в середине октября. Сначала с использованием техники трафаретной графики они нанесли базовый фон, затем перешли к трафаретам. Применялась краска, устойчивая к влаге и быстро высыхающая. На завершающем этапе на стене появились контуры и ключевые исторические даты, связанные с развитием СурГУ.

На сегодняшний день все работы завершены. Новый мурал стал частью городского пространства, и горожане уже могут увидеть обновленный облик набережной и оценить яркую роспись.