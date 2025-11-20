В Сургуте началось проектирование школы в 30-м микрорайоне

В Сургуте началась разработка проекта средней общеобразовательной школы для микрорайона №30, где до сих пор полностью отсутствует социальная инфраструктура. Как пишет stribuna.ru, застройщик, обещавший возвести школу еще 19 лет назад, наконец приступил к ее проектированию.

Микрорайон №30 расположен между улицами Ивана Захарова, Иосифа Каролинского и Взлетной. С 2006 года компания «ССТ» взяла на себя обязательства построить здесь школу и детский сад, однако за это время были возведены только многоквартирные дома.

Толчком к началу проектирования стало решение арбитражного суда Югры, который обязал застройщика построить две школы на 1500 мест каждая, три детских сада на 300 мест каждый, а также дорогу. Дополнительным фактором стало решение думы Сургута, которая в феврале 2025 года отказала в согласовании очередной многоэтажки в микрорайоне №30 до появления обещанных социальных объектов.

По оценке сургутских депутатов, комплексное обустройство проблемного микрорайона может занять до 10 лет. При этом согласие компании на проектирование школы не гарантирует, что она же будет заниматься строительством: готовый проект могут передать администрации города, которая привлечет для возведения объекта другого застройщика.

Аналогичным образом планируется решить вопрос и в микрорайоне №35: компания «Брусника», также не реализовавшая ранее обещанные школе и детский сад, занимается проектированием школы с последующей передачей проекта городским властям.