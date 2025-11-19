В Югре своих инвесторов для восстановления ждут восемь объектов культурного наследия

В Югре для инвесторов доступны восемь объектов культурного наследия площадью от 28 до 346 кв. метров, которые ждут восстановления и нового наполнения. Информация о них размещена в онлайн-каталоге «Наследие» ДОМ.РФ, созданном по поручению правительства как сервис «одного окна» для бизнеса.

Как рассказывает канал «Стройкомплекс Югры», государство стремится вовлечь старинные усадьбы и исторические дома в хозяйственный оборот, чтобы сохранить архитектурное наследие и интегрировать его в современную городскую среду. Для предпринимателей предусмотрены два основных механизма: программа «Аренда за рубль», когда инвестор за свой счет проводит полную научную реставрацию и после этого получает символическую арендную плату на длительный срок (до 49 лет), а также льготная приватизация с обязательством восстановить объект в установленные сроки. После реставрации в таких зданиях можно разместить креативные пространства, гостиницы, рестораны, офисы, детские и медицинские центры.

Платформа «Наследие» позволяет инвестору выбрать объект в конкретном регионе, ознакомиться с его историей, статусом и техническим состоянием, увидеть условия передачи (аренда или продажа), предварительно оценить стоимость и сроки реставрации. Сервис также содержит реестр лицензированных подрядчиков, имеющих опыт научной реставрации, и помогает воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки. Власти и эксперты рассматривают участие бизнеса в таких проектах как возможность совместить социальную ответственность и коммерческую выгоду: сохранить часть истории региона и одновременно создать востребованный и окупаемый объект.