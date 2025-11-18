Сургутские общественники получат гранты от главы города

В Сургуте стартует конкурс на грант главы города для некоммерческих организаций. Конкурс рассчитан на реализацию проектов в следующем году, прием заявок начнется на следующей неделе, рассказывает администрация Сургута.

Общий объем средств на поддержку общественно значимых инициатив увеличен с 2,3 до 5,5 млн рублей. Планируется, что часть грантов будет направлена на проекты по оказанию помощи бойцам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического лица и реализующие общественно значимые инициативы. При этом они не должны являться государственными и муниципальными учреждениями, профессиональными союзами, политическими партиями и движениями, территориальными общественными самоуправлениями. Сумма одного гранта не может превышать 1 млн рублей.

По итогам текущего года в конкурсе участвовали 53 проекта, из которых 20 стали победителями. Среди них – «РУССКИЙ МИР. ПОБЕДА», «Шьём для СВОих», «Фамилии Победы.2.», «#Игра ради жизни», «I Спартакиада среди учащихся общеобразовательных школ города Сургута, посвящённая празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», «Шаг в бессмертие – воссоздание подвигов уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры средствами военно-исторической реконструкции».

Подача заявок будет осуществляться через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Завершится заявочная кампания в середине января 2026 года.