Сургутянам рассказали, как не травмироваться зимой

С наступлением зимы в Сургуте увеличилось число травм. Причины ‒ короткий световой день, гололед и частые ДТП. Чаще всего в этот период фиксируют переломы рук и ног, растяжения, ушибы, вывихи и сотрясения. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал фельдшер «Сургутской станция скорой медицинской помощи» Руслан Кручинин.
«Особую опасность представляют падения для лиц пожилого возраста, у которых высока вероятность получения серьезных повреждений, таких как перелом шейки бедра, что может существенно ухудшить качество жизни и потребовать длительного периода восстановления», ‒ отметил специалист.
Медики просят горожан соблюдать простые меры безопасности:
- носить обувь с нескользящей подошвой;
- использовать светоотражатели в темное время суток;
- быть внимательными на дорогах и переходах;
- поддерживать физическую активность ‒ это помогает держать мышцы в тонусе и удерживать равновесие.
Если вы стали свидетелем травмы, необходимо:
- Подойти к человеку и уточнить, нужна ли ему помощь.
- Если требуется ‒ вызвать скорую по номеру 103 или 112.
- Сообщить диспетчеру точный адрес, где находится пострадавший, свои контакты, симптомы и примерный возраст пациента.
- Оставаться рядом до приезда медиков.
Напомним, лишь за прошедшие выходные, 15 и 16 ноября, в травмцентр Сургута обратились более 250 горожан.
Городские службы тем временем перешли на усиленный режим работы: дороги и тротуары обрабатывают пескосоляной смесью, отводят воду и продолжают вывоз снега. В администрации Сургута отметили ‒ подрядчики оперативно реагируют на обращения жителей.