Сургутянам рассказали, как не травмироваться зимой

С наступлением зимы в Сургуте увеличилось число травм. Причины ‒ короткий световой день, гололед и частые ДТП. Чаще всего в этот период фиксируют переломы рук и ног, растяжения, ушибы, вывихи и сотрясения. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал фельдшер «Сургутской станция скорой медицинской помощи» Руслан Кручинин.

«Особую опасность представляют падения для лиц пожилого возраста, у которых высока вероятность получения серьезных повреждений, таких как перелом шейки бедра, что может существенно ухудшить качество жизни и потребовать длительного периода восстановления», ‒ отметил специалист.

Медики просят горожан соблюдать простые меры безопасности:

носить обувь с нескользящей подошвой;

использовать светоотражатели в темное время суток;

быть внимательными на дорогах и переходах;

поддерживать физическую активность ‒ это помогает держать мышцы в тонусе и удерживать равновесие.

Если вы стали свидетелем травмы, необходимо:

Подойти к человеку и уточнить, нужна ли ему помощь. Если требуется ‒ вызвать скорую по номеру 103 или 112. Сообщить диспетчеру точный адрес, где находится пострадавший, свои контакты, симптомы и примерный возраст пациента. Оставаться рядом до приезда медиков.

Напомним, лишь за прошедшие выходные, 15 и 16 ноября, в травмцентр Сургута обратились более 250 горожан.

Городские службы тем временем перешли на усиленный режим работы: дороги и тротуары обрабатывают пескосоляной смесью, отводят воду и продолжают вывоз снега. В администрации Сургута отметили ‒ подрядчики оперативно реагируют на обращения жителей.