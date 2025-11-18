Заместитель главы Сургута принял участие в просветительском событии общества «Знание»

Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин вошел в топ-100 лучших просветителей Уральского федерального округа, сообщает администрация города. Его участие отмечено в рамках крупного просветительского события Общества «Знание», которое прошло в Челябинской области с 14 по 17 ноября и собрало ведущих лекторов из всех субъектов УрФО.

В открытии фестиваля приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Программа включала лекции, обсуждения, практикумы и мастер-классы по ключевым направлениям: психология, наука и образование, самореализация и карьера, медиа, патриотика и СВО. Участники обменивались опытом и предлагали новые форматы работы с аудиторией.

Организаторами фестиваля выступили Общество «Знание» и курорт «Увильды» при поддержке полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги и правительства Челябинской области.