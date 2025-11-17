16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,1276   EUR  95,0987  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Форум «Сургут. Безопасность» собрал более 4 тысяч участников

В Сургуте в четвёртый раз прошёл большой форум, посвященный безопасности

Форум «Сургут. Безопасность» собрал более 4 тысяч участников
Фото администрации Сургута

В Сургуте завершился IV форум «Сургут. Безопасность», объединивший 16 экспертов из разных регионов страны и 4,3 тыс. участников. Мероприятие проходило 11-12 ноября на площадке Сургутской филармонии в очном и онлайн-формате и традиционно стало платформой для обмена опытом и знаниями. Город представил успешные практики профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений, а также антинаркотической деятельности и противодействия мошенничеству.

С приветственным словом к гостям и участникам обратился заместитель главы Сургута Виталий Малыхин, подчеркнув значимость форума для города и округа: «От имени главы города Сургута Максима Слепова приветствую всех на столь представительном форуме. Несмотря на его городской статус, он объединяет участников из разных муниципалитетов Югры и широкий спектр спикеров и экспертов из других регионов нашей страны. Форум проводится уже четвертый год, и неизменно полный зал филармонии свидетельствует о его востребованности. Расширяющийся перечень гостей, прибывающих для участия в форуме, подтверждает его значимость и практическую ценность знаний, получаемых участниками».

Участниками форума стали представители органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти, силовых и контрольно-надзорных структур, общественных объединений, эксперты и аналитики, преподаватели и педагоги, студенты, молодежь и жители города. В рамках программы два дня работали 20 специализированных секций, которые очно посетили более 1,7 тыс. человек. Для тех, кто не мог присутствовать, была организована интернет-трансляция лекций, к которой присоединились свыше 2,6 тыс. зрителей.

Начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города Дмитрий Печенкин обозначил место форума в системе профилактической работы: «Форум – элемент большой комплексной работы, направленной на профилактику экстремизма, терроризма, наркопотребления, правонарушений, мошенничества. На территории города проводится масса мероприятий пропагандистского, просветительского и воспитательного характера. Форум, в первую очередь, является просветительской платформой, ориентированной на специалистов в области профилактики. Его цель – предоставить актуальные знания и инструменты, необходимые для эффективного осуществления их профессиональной деятельности. Эффективность проведения форума подвергается регулярному анализу, что позволяет оценить его влияние на качество жизни в городе Сургуте».

Сургут представил конкретные результаты и практики. Отмечено снижение почти на треть совокупного ущерба от мошеннических действий: в текущем году он составил почти 500 млн рублей, что на 28,6% ниже показателя прошлого года. Существенный прогресс достигнут и в антинаркотической деятельности: по итогам 10 месяцев 2025 года город поднялся на семь позиций, что стало лучшим результатом в этой сфере. Антинаркотическая комиссия Сургута на окружном уровне заняла призовое место, благодаря чему город получил субсидию на дальнейшие профилактические мероприятия. Кроме того, зафиксировано снижение числа преступлений экстремистского характера — с одного случая в прошлом году до нуля в текущем.

Профессор Сургутского государственного университета, доктор исторических наук Оксана Ищенко отметила эффективность площадки: «В четвертый раз принимаю участие в форуме «Сургут. Безопасность» и отмечаю возрастающий интерес к мероприятию. Форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для диалога. Несмотря на то, что изначально форум позиционировался как городское событие, он, безусловно, приобрел масштаб окружного значения, а участие экспертов федерального уровня свидетельствует о его выходе на всероссийскую арену».

Помимо лекций, участники посетили центр по профилактике и реабилитации наркотической зависимости «Чистый путь» и АНО «Центр патриотических проектов «Моя история». Неизменной частью форума стало общегородское родительское собрание, посвященное вопросам безопасности детей. Организаторы подчеркивают, что регулярное проведение форума и системная оценка его результатов позволяют закреплять достигнутый эффект и формировать устойчивые практики, повышающие безопасность и качество жизни в Сургуте.

нравится (0) не нравится (0)


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:53, просмотров: 136, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

