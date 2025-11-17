Сбой в приложении Сбера затронул пользователей по всей России

Сегодня утром, 17 ноября, сургутяне сообщили о сбое в работе мобильного приложения Сбера. Об этом также свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Приложение банка оказалось недоступным по всей России.

«Сбербанк онлайн временно недоступен. Расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений. Вход в Сбербанк онлайн станет доступен в течение получаса», − говорилось в уведомлении в приложении банка.

Сейчас работа приложения восстановлена.

«Ранее могли возникать краткосрочные сложности с использованием услуг банка. Сейчас мы все наладили. Простите за неудобства», − написали в соцсетях сервиса.