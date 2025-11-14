Владимир Путин отметил достижения Сургутского района и его главы Андрея Трубецкого

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой удостоен Почётной грамоты Президента России. Награду ему вручил губернатор Югры Руслан Кухарук на заседании Совета по развитию местного самоуправления, рассказали в администрации муниципалитета.

«Быть отмеченным Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – большая честь. Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которая регулярно оказывается нашему муниципалитету на уровне региона и федерации», – прокомментировал Андрей Трубецкой.

Грамота вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Андрей Трубецкой руководит администрацией Сургутского района девятый год. За это время муниципалитет стал одним из лидеров Югры: несколько лет подряд район занимает первое место в инвестиционном рейтинге округа, обеспечивая около четверти всех инвестиций региона. На его территории реализуются шесть из 24 приоритетных инвестпроектов Югры.

В районе активно развивается жилищное строительство: за последние пять лет введено 487,5 тыс. квадратных метров жилья, более десяти тысяч жителей улучшили жилищные условия. Муниципалитет участвует в реализации четырех национальных проектов и выполняет заявленные показатели в полном объеме.

Сургутский район также активно развивает социальную инфраструктуру – строятся объекты спорта, здравоохранения и культуры. В 2025 году здесь открылась первая в стране школа цифровых видов спорта. Работу района неоднократно отмечали и на федеральном уровне, особенно в сфере молодежной политики.

Андрей Трубецкой является выпускником президентской и нескольких международных образовательных программ, дважды становился победителем «Золотого фонда» конкурса «Менеджер года». Он награждался грамотами и нагрудными знаками региональных и федеральных структур, а в 2025 году получил благодарственное письмо от Министерства Чеченской Республики.

Почетная грамота Президента РФ стала очередным подтверждением многолетней работы главы района и его команды.