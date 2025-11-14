В Сургуте пройдет концерт «Стороны света» в рамках фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…»

XXIII музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» продолжает гастрольный тур «Стороны света» и 14 ноября делает остановку в Сургуте. Концерт лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров пройдёт на сцене Сургутского музыкального колледжа, начало в 18:00. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и генерального партнёра — Альфа-Банка.

Перед сургутской публикой выступят молодые исполнители — победители и призёры конкурса, уже заявившие о себе на ведущих сценах: Полина Шароварова (Гран-при конкурса, Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), Элен Егиазарян (Армянский национальный театр оперы и балета имени Спендиаряна), Самира Галимова (Приморская сцена Мариинского театра), Анхбаяр Энхболд (Государственный академический театр оперы и балета Монголии), Станислав Ли (МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко), Дамир Садуахасов (Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая). Лауреаты-вокалисты выступят под аккомпанемент Александра Анасенко, лауреата-концертмейстера, преподавателя музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова.

Фестиваль и конкурс «Хибла Герзмава приглашает…» выстроили редкую преемственность: победы на конкурсе превращаются в реальный гастрольный маршрут. Молодые вокалисты и пианисты выходят на сцены по всей стране — от Москвы до Камчатки, от исторических центров до северных регионов — и за рубежом. Сургут — важная точка этого пути, где проект встречается с новой аудиторией. «Каждая новая остановка — это встреча, которая делает наш путь живым. Я счастлива, что молодые исполнители продолжают творческий путь после конкурса, открывая для себя города и сердца слушателей. Сургут — важная часть этой дороги, и мы едем туда с особым чувством», — говорит Хибла Герзмава.

Название тура — «Стороны света» — подчёркивает географию выступлений и объединяющую роль оперного искусства. В текущем сезоне лауреаты уже выступили в Пицунде (Абхазия), Иркутске, Улан-Баторе (Монголия), Магадане, Петропавловске-Камчатском, Ярославле, Воркуте, Петрозаводске, а также в европейских столицах — Вене и Праге. После Сургута тур продолжится в Астрахани, Москве и Гатчине. Закрытие фестивального сезона запланировано в декабре в Турции.