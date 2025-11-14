Власти Сургута предупредили о новой мошеннической схеме

Администрация Сургута предупреждает горожан о новой мошеннической схеме. По поступающей информации, злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками мэрии, и под предлогом оформления выплат пытаются выудить личные данные. Кроме того, фиксируются случаи создания «клонов» чатов в мессенджерах от имени реальных участников беседы.

В администрации напоминают: сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления по телефону не запрашивают СНИЛС, ИНН, номер паспорта и иные персональные данные.

Жителям рекомендуют:

— не сообщать конфиденциальную информацию незнакомцам по телефону, даже если они представляются официальными лицами;

— при сообщениях о выплатах и компенсациях обращаться лично в администрацию города, Пенсионный фонд или в проверенный контакт-центр;

— информировать полицию и профильные службы о подозрительных звонках;

— установить приложения для блокировки нежелательных вызовов и сообщений.

Власти призывают сургутян к осторожности и бдительности.