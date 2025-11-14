В Сургуте усиленно чистят снег с дорог и тротуаров

В Сургуте с началом зимних осадков усилены работы по уборке снега на общественных пространствах. По словам главы города Максима Слепова, фронт зимнего содержания охватывает 50 парков, скверов и других благоустроенных объектов. Ежедневно на расчистку пешеходных дорожек выходит около 30 единиц техники, координацию и контроль ведут мастера участков.

В скверах и парках значительная часть работ выполняется вручную: очищают скамейки, урны, элементы детских и спортивных площадок, а также зоны с деревянным покрытием. Для ускорения применяются ручные снегоуборщики и воздуходувы.

Отдельный акцент сделан на периоды обильных снегопадов, когда нагрузка на сотрудников МКУ «Лесопарковое хозяйство» возрастает. В случае интенсивных осадков в первую очередь приводят в порядок объекты, связанные со связью между микрорайонами.