Сургутянка попала в топ-10 федерального акселератора «Росмолодежи»

Югорский проект по переработке дикоросов признан одним из самых перспективных в стране: сургутянка Татьяна Демянчук вошла в топ-10 федерального акселератора «Росмолодёжь.Предпринимай». Она создаёт продукты из северных ягод, пишет канал «Югра официально».

Шестидневная программа в Омске объединила молодых предпринимателей и отраслевых экспертов. Участники разбирали производственные подходы, посещали крупные предприятия и получали обратную связь от наставников. По итогам Татьяне вручили рекомендательное письмо Министерства молодёжной политики Омской области.

«Мой первый опыт работы в таком формате превзошел все ожидания. Это был настоящий интенсив: теория, практика и ежедневная корректировка алгоритмов производства. Особенно ценно живое общение с предпринимателями со всей страны, обмен опытом и совместные решения общих задач», — поделилась Татьяна.